Juventus e Milan nei guai: tris da urlo e firma a gennaio

Tre club di Premier League sarebbero interessati all’acquisto di un calciatore seguito da Milan e Juventus: il profilo piace pure all’Inter

La pausa per il Mondiale può rappresentare un periodo molto utile in ottica calciomercato. Questo perché l’ampio tempo a disposizione consente alle dirigenze di riflettere in maniera più approfondita sulle prossime mosse da compiere in entrata. Uno dei club sempre attivi in tal senso è sicuramente la Juventus, col direttore sportivo Federico Cherubini a caccia di ghiotte occasioni.

Massimiliano Allegri e i suoi sembrano aver ritrovato la retta via, come testimoniano gli ultimi successi a porta inviolata ottenuti in campionato. Rimane comunque una stagione abbastanza deludente quella dei bianconeri (macchiata pesantemente dal fallimento Champions), motivo per cui la rinascita della ‘Vecchia Signora’ nmon potrà prescindere dall’inserimento di nuovi innesti nella rosa. Bisogna sistemare alcune zone del campo, in attesa di recuperare a pieno Paul Pogba – mai utilizzato finora – e Federico Chiesa. Situazione simile in casa Milan, visto che soprattutto le seconde linee stanno deludendo le aspettative.

Mister Stefano Pioli ha dovuto fare i conti, nelle scorse settimane, con numerosi infortuni, a causa dei quali il gruppo è andato un po’ in difficoltà. La classifica, inevitabilmente, ne ha risentito, tenendo conto degli otto punti di distanza dal Napoli capolista. Ecco che le voci inerenti al fronte acquisti tornano a farsi sentire: bianconeri e rossoneri, dal canto loro, continuano a seguire attentamente Christian Pulisic, attaccante di proprietà del Chelsea.

Calciomercato Juventus, Milan e Inter: lotta a tre in Premier per Pulisic a gennaio

Si tratta di un calciatore in grado di svariare su tutto il reparto offensivo, abile anche nel ruolo di trequartista/seconda punta. La scadenza del suo contratto, prevista per giugno 2024, alletta particolarmente le pretendenti italiane, tra cui figura pure l’Inter. Ma la pista in questione è alquanto complicata, per via della folta concorrenza in Premier League.

Stando a quanto riferisce il ‘Daily Mail’, infatti, Manchester United, Arsenal e Newcastle sarebbero pronti a darsi battaglia per assicurarsi già a gennaio le prestazioni dello statunitense – non centrale nei piani dei ‘Blues’ -, valutato intorno ai 30-35 milioni di euro. Specialmente i ‘Red Devils’ pare siano sempre più convinti di affondare il colpo, dopo l’amaro epilogo della telenovela Cristiano Ronaldo. Un trio che spaventa gli estimatori di Pulisic in Serie A, impossibilitati a competere economicamente con le potenze inglesi.