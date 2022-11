Torna in Italia dopo 6 mesi: Maldini fiuta il colpo

Appena approdato in Spagna, il calciatore potrebbe subito lasciare la Liga a causa di problemi economici del club

Forse dire che sia stato fatto il passo più lungo della gamba, magari è eccessivo. Ma sostenere che le spese estive non siano state inserite in una corretta pianificazione economico-finanziaria, questo magari sì. Un club spagnolo di alta classifica non sta vivendo un momento esattamente florido da questo punto di vista. Il mercato di gennaio rappresenta già un’occasione non per rafforzare la squadra, ma per vendere quei profili appetibili agli altri club di modo da risanare le disastrate finanze.

La società in difficoltà da questo punto di vista è niente di meno che il Betis Siviglia, una delle migliori squadre della Liga dietro le Big Three. Dopo aver prelevato, nella scorsa estate, un calciatore dalla nostra Serie A a parametro zero, il club andaluso si trova già costretto a venderlo. Le richieste non mancano, e la possibilità di mettere a bilancio una succosa plusvalenza ingolosisce non poco la dirigenza biancoverde. Il calciatore, già adocchiato dal Milan prima che firmasse proprio col Betis, potrebbe arrivare a Milano con sei mesi di ritardo. E ad un prezzo tutto sommato conveniente.

Luiz Felipe lascia il Betis, Milan in agguato

Legatosi al club spagnolo con un contratto fino al 2027, l’ex biancoceleste Luiz Felipe potrebbe veder concludersi anzitempo la sua avventura nella Liga. Insieme a Germán Pezzella, Guido Rodríguez e al portiere Rui Silva – riferisce il portale spagnolo ‘Elgoldigital.com‘, il brasiliano è uno dei papabili alla cessione a causa di conclamati problemi economici. La società andalusa vorrebbe incasasre 20 milioni dalla cessione del sudamericano, ma a nessuno sfugge il fatto che in siffatta situazione non è certo il Betis a poter fare il prezzo.

Paolo Maldini, Direttore dell’area tecnica del Milan, ha già fiutato l’affare. Il dirigente è convinto che con massimo 15 milioni, Luiz Felipe possa approdare a Milanello. Protagonista di ottime stagioni con la maglia della Lazio, Luiz Felipe conosce alla perfezione il calcio italiano e rappresenterebbe un ottimo innesto nella difesa rossonera.