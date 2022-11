L’ex Roma li scarica: ecco il doppio colpo Juve

Novità importanti in arrivo per il calciomercato della Juventus: già a gennaio possono approdare due nuovi colpi alla corte di Allegri

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.com’, il Siviglia ha già in mente un piano ben definito per il prossimo calciomercato invernale.

A gennaio, infatti, il club spagnolo ha intenzione di dare il via ad alcune cessioni per fare cassa, e spazio, per eventuali nuovi innesti da regalare a Jorge Sampaoli.

Addio Siviglia: la Juve ‘ringrazia’ Monchi

Il ds Monchi proverà a piazzare il Papu Gomez, attualmente impegnato con l’Argentina per il Mondiale in Qatar e da tempo non più una priorità per la squadra spagnola. A parte l’ex Atalanta, però, altri due nomi sembrerebbero poter salutare il Siviglia e avvicinarsi alla Serie A, in particolar modo alla Juventus. In primis il laterale argentino Marcos Acuña che, nonostante il rinnovo fino al 2025 firmato lo scorso febbraio, non è più tra le priorità e potrebbe dunque partire. Una pedina preziosa per la Juventus che cerca da tempo il possibile erede di Alex Sandro sulla corsia mancina: Acuña, 31 anni, ha collezionato fino ad ora 16 presenze con 1 assist e 875′ in campo.

Ma in casa Siviglia c’è un altro profilo che pare destinato a dire addio, come Acuña, già nel mese di gennaio. Attenzione in attacco, la Juventus può pensare a Adnan Januzaj. Ex Manchester United, arrivato in estate a zero dopo l’avventura alla Real Sociedad, il belga è un ala mancina che può muoversi anche da trequartista. Il classe ’95 ha a stento messo piede in campo quest’anno, visti i soli 195′ sul rettangolo verde e le 6 presenze complessive. Un doppio colpo per la ‘Vecchia Signora’ che, quindi, può approfittare della mini rivoluzione che Monchi potrebbe attuare a Siviglia già nelle prime settimane del 2023.

Situazione dunque in divenire, con Marcos Acuña e Adnan Januzaj destinati a dire subito addio al Siviglia.