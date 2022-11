Conte di nuovo in Serie A: Mourinho ‘inguaia’ la Juve

Arriva l’annuncio su Mourinho: lo scenario della Roma coinvolge Conte ma non solo

La Roma vive un periodo certamente turbolento, legato ai risultati negativi e alla situazione che si è creata tra José Mourinho e Karsdorp, ormai compromessa.

In merito a Mourinho e alla Roma è intervenuto Ivan Zazzaroni che ha parlato ai microfoni di ‘Centro Suono Sport’, nel corso della trasmissione ‘Te la do io Tokyo’. Di seguito le sue parole: “Quando arriva Mourinho le premesse sono quelle di crescere ogni anno. Le premesse non sono tanto quelle di crescere gradualmente, quando prendi Mourinho il secondo anno devi crescere e al terzo devi avere una squadra che può puntare, non dico allo scudetto, ma obiettivi importanti. Alla luce degli infortuni, ha una squadra più debole rispetto allo scorso anno. Secondo me se non rinnova fino al 2025 con un po’ di garanzie tecniche, lui fatica ad arrivare al terzo anno. Spero che resti fino al 2064 perché Mourinho è un valore aggiunto, che la Roma non ha mai avuto”.

Roma, se parte Mourinho si pensa a Conte: De Zerbi l’alternativa

Lo scenario della Roma potrebbe ribaltarsi e al momento il futuro di Mourinho potrebbe essere lontano dalla Capitale. Ecco perché nei piani della società giallorossa sta tornando di moda il nome di Antonio Conte. Al momento rimane una suggestione, più che una possibilità concreta, soprattutto alla luce dell’ingaggio monstre del tecnico ex Inter e Juventus e che era tornato ad essere nei pensieri della dirigenza bianconera.

Una pista più concreta per la Roma potrebbe essere quella che porta a Roberto De Zerbi che, però, ha da poco intrapreso la sua nuova avventura al Brighton, la prima esperienza in Premier League. L’allenatore ex Sassuolo ha già dimostrato in Serie A di poter fare grandi cose e per la Roma è un nome allettante.