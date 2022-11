Scambio più soldi sul piatto: così il Milan lo soffia all’Inter

Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha in mente un pianto per assicurarsi le prestazioni di un calciatore e anticipare l’Inter

Tra poco più di un mese prenderà il via il calciomercato di gennaio. La sessione invernale dei trasferimenti appare ancora abbastanza lontana, ma le dirigenze stanno sfruttando la lunga pausa per riflettere sulle prossime mosse da compiere in ottica fronte entrate. E, chiaramente, si ragiona anche in vista della prossima estate, dove potrebbero divenire realtà operazioni alquanto interessanti.

Paolo Maldini e Frederic Massara si sono già attivati al fine di regalare nuovi rinforzi a mister Stefano Pioli. In tal senso, c’è la volontà di intervenire nel reparto offensivo, in particolare nel ruolo di centravanti. Zlatan Ibrahimovic, giunto all’età di 41 anni, non è più in grado di dare un contributo rilevante alla squadra all’interno del terreno di gioco e non è da escludere che decida di ritirarsi nei mesi a venire, a causa dei numerosi problemi fisici che lo tormentano. Capitolo Origi: il belga, approdato a Milano dal Liverpool la scorsa estate, non è riuscito ad inserirsi a pieno nel nuovo contesto, per via dell’infortunio che lo ha costretto a rimanere ai box non poco tempo. Ecco spiegato, dunque, l’interesse concreto nei confronti di Noah Okafor, centravanti svizzero (presente al Mondiale) di proprietà del Salisburgo.

Calciomercato Milan, Okafor con lo scambio: il piano per anticipare l’Inter

Si tratta di una delle sorprese più liete di questa edizione della Champions League, competizione in cui il classe 2000 (22 anni compiuti lo scorso 24 maggio) si è distinto mettendo a referto tre gol in sei gare. Insomma, abbiamo a che fare con un vero e proprio gioiellino, che piace parecchio pure all’Inter. Il ‘Diavolo’, per bruciare la concorrenza dei cugini nerazzurri, vorrebbe avanzare una proposta di scambio includendo il cartellino di Lorenzo Colombo – valutato sui 7-10 milioni di euro -, attualmente in prestito al Lecce. A ciò i rossoneri aggiungerebbero una sostanziosa parte cash in modo da coprire più o meno l’intero prezzo di Okafor (intorno ai 30-35 milioni). Questo il piano del Milan: l’Inter è avvisata.