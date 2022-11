“Milinkovic se lo può scordare”: Juventus nel caos, scelta fatta

Una stagione sportiva inizia nel peggiore dei modi con la cocente eliminazione dalla Champions League: ora Milinkovic non arriverà

Novità importanti in casa bianconera dopo le dimissioni del Cda in casa bianconera. Milinkovic-Savic, accostato a lungo alla Juventus, difficilmente arriverà a vestire la casacca bianconera nella sessione invernale di calciomercato. La stagione della compagine guidata da Massimiliano Allegri non è iniziata nel migliore dei modi, ora c’è bisogno di riportare tranquillità a Torino.

Il giornalista Tony Damascelli ha rivelato il suo punto di vista ai microfoni di Radio Radio: “La lettera di addio di Agnelli ha dei tratti profondamente infantili, quando cita il miedo escenico del Real Madrid senza motivo e quando cita una frase che non è di Nietzsche“. Successivamente è entrato nello specifico parlando anche della possibilità di acquisto per quanto riguarda il centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic: “La nomina di Ferrero e Scanavino è indice di una situazione molto grave dal punto di vista dei conti. Non cambierà altro, la Juventus continuerà ad esistere, ma di certo Milinkovic-Savic e altri nomi ce li si può scordare”.

Juventus, rivoluzione in casa bianconera: Milinkovic-Savic non arriva

Un colpo di scena inaspettato con le dimissioni del Cda che ha rivoluzionato così tutto. In quest’ottica è arrivata un cambiamento improvviso con l’addio di Andrea Agnelli come presidente della Juventus. La situazione resta al momento molto confusa con la possibilità di far tornare il sereno a partire da gennaio regolando i conti societari. Così difficilmente la Juventus potrebbe pensare a colpi da urlo, come quello del centrocampista serbo, che dovrebbe restare così al termine della stagione in maglia biancoceleste. Lo stesso Agnelli ha pubblicato una lunga lettera ai tifosi specificando i motivi della sua scelta lasciando anche uno spiraglio per un possibile ritorno in ottica futura. Un colpo di scena inaspettato ed è arrivato a sorpresa nella serata del 28 novembre 2022 scatenando un caos incredibile tra i tifosi di ogni squadra.