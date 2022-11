Juventus, duro attacco da Tebas: “Avete manipolato i bilanci”

Javier Tebas lancia un duro attacco alla Juventus attraverso un tweet in cui fa accuse molto pesanti nei confronti dei bianconeri

La bufera dimissioni non basta in casa Juventus. Infatti dopo quanto accaduto ieri si è esposta anche la Liga chiedendo delle sanzioni all’Uefa per i bianconeri. Gli attacchi dalla Spagna però per la Juventus non sono finiti qui. Anche il presidente della Liga si è espresso attraverso i social attaccando duramente i bianconeri.

Javier Tebas infatti tramite un tweet ha rivolto pesanti accuse alla Juventus, tirando in ballo nuovamente anche la questione Superlega, di cui i bianconeri erano uno dei club fondatori.

Juventus, Tebas pesante dopo le dimissioni: “Avete ingannato le autorità”

Juventus sotto accusa e attacco dalla Spagna. Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e il consiglio d’amministrazione, la Liga si è scagliata duramente contro i bianconeri. L’ultimo a farlo è stato proprio il presidente della Liga esponendosi in prima persona.

Javier Tebas infatti attraverso il suo profilo Twitter ha scritto: “Caro Andrea Agnelli, avete “manipolato” bilanci, valutazioni, documenti, per “ingannare” le autorità pubbliche, gli sportivi, gli azionisti, i tifosi e avete anche voluto ingannare il mondo del calcio con la bontà della Superlega. Le vostre dimissioni sono una grande notizia”. Un duro attacco che vedremo se avrà repliche da parte dei bianconeri o meno.