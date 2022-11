Il Chelsea lo scarica: la Juve cede il titolare e se lo prende

Un colpo top direttamente da Londra per la Juventus, in vista del calciomercato estivo: ecco la cessione che apre all’arrivo del big

L’inizio della stagione è stata disastrosa ma la Juventus ha chiuso il 2022 con una rimonta che ha portato la squadra di Allegri al terzo posto in classifica. Fari puntati in ottica calciomercato che tra gennaio e soprattutto giugno porterà novità importanti alla squadra bianconera.

La rivoluzione in atto, dopo le dimissioni del CDA e del presidente Agnelli, è già cominciata: pronto un cambio per l’anno prossimo, ecco il nuovo top player tra i pali.

Addio Szczesny: la Juve punta il top player

Secondo quanto viene riferito oggi dal ‘The Sun’, un top inglese avrebbe intenzione di cambiare molto in vista della prossima estate. Si tratta del Chelsea di Graham Potter che, attualmente ottavo in Premier League a ben 16 punti dall’Arsenal capolista, pianifica una vera e propria rivoluzione per il mercato di giugno. E, tra le scelte dell’allenatore dei ‘Blues’, ve ne sarebbe una che può favorire la Juventus. Perchè il Chelsea ha intenzione di cedere Edouard Mendy, arrivato per 24 milioni di euro dal Rennes poco più di due anni fa e che non sta convincendo in questa stagione con la squadra londinese. Al punto che Potter gli sta preferendo Kepa e dunque l’estremo difensore francese, di origini senegalesi, pare destinato a salutare per portare denaro fresco da reinvestire.

In tal senso, la Juventus potrebbe cogliere l’occasione e dare l’assalto a Mendy, in scadenza nel giugno 2025 con il Chelsea. Al punto che la ‘Vecchia Signora’ avrebbe intenzione di salutare Szczesny tra pochi mesi, vista anche la scadenza contrattuale tra un anno e mezzo nel contratto tra i bianconeri ed il nazionale polacco. Fuori Szczesny e dentro Mendy: l’ultima suggestione della Juventus porta ad un grandissimo colpo dalla Premier League.

Mendy in questa stagione con i ‘Blues’ ha collezionato solo 9 presenze in Premier League con 765′ in campo.