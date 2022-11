Duro colpo per Milan e Inter, sceglie la Premier

Inter e Milan stanno osservando attentamente i giocatori impegnati al Mondial in Qatar in ottica calciomercato

Il Mondiale può essere una fucina di nuove “idee” per il calciomercato delle big di Serie A e non solo. Non a caso Inzaghi e Pioli sono pronti a darsi battaglio per molti obiettivi in comune, alcuni già noti, altri un po’ a sorpresa.

Ovviamente tutte le squadre d’Europa hanno i radar puntati sul Qatar, soprattutto sui calciatori che occupano posizioni in zona gol. Tuttavia i pericoli maggiori arrivano dalla Premier League, campionato notoriamente ricco e dove ogni calciatore, prima o poi, vorrebbe giocare.

Ten Hag fa sul serio, Gakpo verso Manchester

Cosy Gakpo era un chiaro obiettivo di Inter e Milan già prima del Mondiale in Qatar e ora la sua valutazione rischia di subire un’impennata non indifferente. Cosa che potrebbe chiamare fuori dai giochi le due milanesi guidate da Inzaghi e Pioli. Secondo The Sun infatti, Gakpo sembra essere l’osservato speciale del Manchester United, ma fin qui nulla di nuovo. L’aggiornamento più importante risiede nel fatto che i Red Devils starebbero per sferrare l’attacco decisivo al PSV, in modo da portare Gakpo sulla sponda rossa di Manchester. Gli olandesi, dal canto loro, sono forti di un contratto in scadenza nel 2026 e di certo non faranno sconti a nessuno.

La base d’asta per ottenere le prestazioni sportive di Cody Gakpo è fissata a 50 milioni, somma che il Man Utd sembra ben disposto a sborsare e che non è ritenuta così eccessiva dalla dirigenza. Effettivamente con 3 gol in 3 partite in Qatar, Gakpo si sta consacrando come uno degli attaccanti più forti in circolazione e in grado di mettere a segno 18 gol e 18 assist in 32 partite ufficiali tra nazionale e PSV. Inter e Milan al momento rimangono alla finestra, in attesa di capire come muoversi per sferrare un eventuale colpo a sorpresa e portare il ventitreenne a Milano.