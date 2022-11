Non rinnova, vola da Ancelotti

Il mercato dei futuri parametri zero è il più appetibile per tutti. Anche il Real sta preparando il grande colpo a zero

Il Real Madrid di Ancelotti già si prepara alle prossime mosse di mercato durante al finestra estiva di giugno. E’ noto che i blancos possono contare solamente (si fa per dire) su Karim Benzema che, al netto del suo talento indiscusso, comincia ad avere un ‘età non trascurabile.

Carlo Ancelotti ha fatto una richiesta ben precisa a Florentino Perez, il quale non sembra aver mostrato particolari obiezioni, anzi, sarebbe pronto anche lui ad affondare il colpo già a gennaio. Ci sono tutte le prerogative per far sì che dopo il Mondiale si possa avviare una trattativa.

Rashford non rinnova, c’è il Real

Marcus Rashford sta vivendo un grande momento con l’Inghilterra al Mondiale, in quanto autore di 3 gol in tre partite con la nazionale britannica. Undici gol e 3 assist sono il suo bottino in 22 partite ufficiali e la sua valutazione da 60 milioni non sarà un problema per il Real, dal momento che Rashford ha il contratto in scadenza a giugno del 2023. Ancelotti e Perez sono intenzionati a dare inizio ai colloqui con l’entourage del calciatore già a gennaio, momento in cui l’attaccante potrà accordarsi con altre squadre. Inutile dire che per Rashford indossare la maglia del Real Madrid sarebbe un onore ed è pertanto molto plausibile vederlo con la divisa bianca già in luglio.

Anche se Rashford, 25 anni, ha un’opzione di rinnovo per un ulteriore anno con il Manchester United, tale clausola non è obbligatoria e la scelta spetterebbe comunque a lui. Su questo faranno leva gli emissari del Real Madrid, che sono andati più volta a seguire le gesta dell’attaccante di persona. Per Ancelotti, Rashford è il profilo ideale, poiché molto versatile e in gradi di coprire praticamente tutte le posizioni del reparto offensivo.