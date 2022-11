Libero a parametro zero: la Juve lo vuole per il post Di Maria

L’argentino non dovrebbe rinnovare il suo contratto con i bianconeri, ora a caccia del sostituto ideale in uscita a parametro zero da una big inglese. Bene al Mondiale di Qatar, crescono le pretendenti

L’esperienza di Angel Di Maria alla Juventus potrebbe avere i mesi contati. Nulla di personale, se non fosse che le sue prestazioni in bianconero hanno finora lasciato troppi interrogativi nella vecchia gestione societaria e potrebbero fare lo stesso anche a fine stagione. Il suo contratto riporta giugno 2023 come data di scadenza e toccherà alla nuova direzione, gestita dal neo presidente Ferrero, tirare le somme del suo operato. Senza però tenere in considerazione quel che ha mostrato e che mostrerà con la sua Nazionale argentina al Mondiale di Qatar 2022: quel Di Maria è tutta un’altra storia.

In caso di mancato rinnovo, dunque, la dirigenza avrà da lavorare sul sostituto. L’aspettativa è che si riesca a trovare un esterno d’attacco incisivo, dotato tecnicamente e dal piede veloce, ma soprattutto integro fisicamente e con qualche anno di crescita da poter affrontare ancora. Tra gli indiziati è rispuntato il nome di Marcus Rashford, talentoso prodotto del calcio pluriennale del Manchester United, messosi in mostra non soltanto con i ‘Red Devils’ in Premier League ma anche nelle ultime partite giocate con i ‘Tre Leoni’ della Nazionale inglese di Southgate. Nello specifico, è andato a segno nella sfida tutta anglofona contro il Galles, contribuendo a staccare il pass decisivo per l’approdo agli ottavi di finale della competizione.

Calciomercato, Rashford pallino delle big d’Europa: la Juve è avvisata

Il calciatore, destinato a lasciare lo United a parametro zero il prossimo giugno proprio come Di Maria (a meno dell’applicazione della clausola di prolungamento), ha però una lunga fila di corteggiatrici alle spalle: a partire dal Paris Saint-Germain passando per il Barcellona che, mesi addietro, aveva tentato di strapparlo a Rangnick (ex tecnico) preferendo infine il profilo dello spagnolo Ferran Torres. Occhio anche al fortissimo Real Madrid. La corsa si accende.