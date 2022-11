La Juve lo saluta: firma subito e vola a Manchester

Il calciomercato della Juventus vicino ad una svolta inattesa: contatti avviati per l’addio, il suo futuro sarà in Premier League

Manca poco più di un mese al ritorno in campo per la Juventus che affronterà, il 4 gennaio, la Cremonese in trasferta. I bianconeri, però, hanno l’attenzione rivolta altrove.

In particolar modo in ottica calciomercato dove, tra gennaio e giugno, molto potrebbe mutare: il Manchester United accelera e scippa la ‘Vecchia Signora’.

Colpaccio United: la Juve finisce ko

Secondo ‘Teamtalk.com’, il Manchester United è pronto ad accontentare, ancora, Erik ten Hag. Dopo aver speso oltre 200 milioni, adesso i ‘Red Devils’ hanno intenzione, in primis, di rimpiazzare Cristiano Ronaldo. Ma l’allenatore olandese ha richiesto anche un rinforzo di spessore sulla corsia destra di difesa. Diogo Dalot sta sfoderando buone prestazioni ma non può bastare mentre per Wan-Bissaka la strada è già scritta: sarà addio, con due club pronti a farsi avanti. Ecco quindi che il colpo sulla fascia destra può arrivare direttamente dalla Bundesliga, con un profilo su tutti che piace tanto alla dirigenza dello United. Secondo ‘Sky Sport Germania‘ si tratta di Jeremie Frimpong, gioiello del Bayer Leverkusen già accostato a grandi club come la Juventus e l’Inter.

Sarebbero previsti contatti e colloqui per trovare l’accordo e apporre la firma sul contratto che legherebbe per i prossimi anni il laterale olandese al Manchester United. Per ten Hag Frimpong è la primissima scelta: il giocatore sarebbe ansioso di poter discutere dell’eventuale approdo all’Old Trafford. Pessime notizie per la Juventus che ha valutato l’acquisto di Frimpong, visto che con ogni probabilità la ‘Vecchia Signora’ perderà Cuadrado a zero la prossima estate.

Il Bayer Leverkusen potrebbe accettare una cifra vicina ai 30 milioni di euro per lasciar partire Frimpong che, a questo punto, sembrerebbe sempre più vicino ai ‘Red Devils’ e più lontano dalla pista bianconera.