Allegri guarda in Francia, ecco il sostituto di Vlahovic

La Juventus non sta certo attraversando un gran momento, ma il calciomercato non si ferma e Allegri punta il sostituto di Vlahovic

Massimiliano Allegri si prepara all’eventuale partenza di Dusan Vlahovic, osservato speciale da molte big europee. La situazione in casa Juventus non è certamente delle migliori, dopo le dimissioni del CDA, ma il tecnico non può certo mettere da parte l’aspetto sportivo.

Il serbo indubbiamente costituirebbe una grande perdita, ma allo stesso tempo garantirebbe un’entrata non indifferente nelle case del club torinese. Ecco che Max Allegri avrebbe puntato i fari sul campionato francese per il sostituto di Dusan Vlahovic, cercando di anticipare la concorrenza di molte big.

Idea David per Allegri, colpo dal Lille

Jonathan David è in forza al Lille e i francesi hanno tutta l’intenzione di ripetere l’affare Osimhen e generare una discreta plusvalenza. Prelevato dal Gent nel 2020, David è cresciuto esponenzialmente in questi due anni al Lille, tanto da attirare su di sé l’attenzione di numerose big, Juventus compresa. L’eventuale partenza di Vlahovic lascerebbe uno spazio piuttosto rilevante da colmare e l’attaccante nato a New York (passaporto canadese) potrebbe esplodere definitivamente arrivando in Serie A. Il Lille tuttavia non svenderà il suo gioiello, anche perché forte di un contratto che lo lega al club fino al 2025 e difficilmente i francesi scenderanno sotto i 50 milioni di valutazione.

Sul calciatore di 22 anni però non c’è solo la Juventus, che dovrà fare i conti con squadre blasonate come Chelsea, Manchester United e Bayern Monaco. Jonathan David finora ha messo in rete 10 palloni e fornito 4 assist in 19 partite ufficiali. La sua avventura al Mondiale lo ha visto rimanere a bocca asciutta fino a ora, in attesa della partita contro il Marocco, che non regalerà certo la qualificazione al Canada, ma potrebbe portare grandi gioie a David dal punto di vista realizzativo.