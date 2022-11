UFFICIALE in Serie A: si è dimesso il direttore sportivo

Dopo le dimissioni del Cda della Juventus continuano i giorni burrascosi nel massimo campionato. Arriva un’altra decisione ufficiale

Questa settimana è sicuramente passata alla storia dopo le dimissioni in blocco del CdA della Juventus, a seguito delle quali hanno lasciato la guida dei bianconeri Agnelli, Nedved e Arrivabene, tra gli altri.

Tuttavia non solo in casa Juventus arrivano notizie di questo tipo, perché un altro club di Serie A sta dando il via a una rivoluzione in ambito dirigenziale e tecnico. La dirigenza avrebbe già accettato le dimissioni, come si apprende dal comunicato ufficiale.

UFFICIALE: Antonelli si dimette da DS del Monza

Il Monza Calcio ha da poco reso noto l’addio al club di Filippo Antonelli, ex calciatore del Monza e, ormai ex, Direttore Sportivo della società brianzola. Adriano Galliani ha avallato le dimissioni del DS e affidato il nuovo incarico al Club Manager, Michele Franco.

“AC Monza comunica che Filippo Antonelli ha rassegnato le dimissioni da Direttore Sportivo, dopo un cordiale colloquio con l’Amministratore Delegato Adriano Galliani.

Le dimissioni sono state accettate.

Dopo l’esperienza da calciatore in biancorosso dal 1996 al 1998, Antonelli è ritornato in Brianza da dirigente nell’estate del 2015, contribuendo alla scalata della Società dalla Serie D alla Serie A.

A Filippo vanno i ringraziamenti più sentiti e i migliori auguri per il suo futuro professionale.

Il nuovo Direttore Sportivo sarà Michele Franco, attuale Club Manager.”