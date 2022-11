Tutti pazzi per Leao 🤯, scambio stellare 💥

Si allunga la fila delle pretendenti per Leao, nonostante l’ottimismo del Milan sul rinnovo: il possibile scambio col top club

“Sono contento e orgoglioso di come sta andando, ora devo rimanere concentrato sul Mondiale. Poi col Milan parlerò appena ritorno in Italia”.

“Se ho voglia di firmare il contratto? Già prima di arrivare in Nazionale abbiamo fatto una riunione con Maldini. È stata positiva, quindi quando arriverò a Milano parleremo bene”. L’ultimo annuncio di Leao riguardo al proprio futuro, direttamente dal Qatar, ha fatto tornare il sorriso ai tifosi rossoneri preoccupati sul fronte rinnovo. Dal portoghese è arrivata un’importante apertura e l’ammissione di un dialogo già aperto con Maldini e Massara. La dirigenza del Milan rimane ottimista, ma sullo sfondo restano i top club e la lista delle pretendenti si allunga. Nelle prossime sessioni di calciomercato, infatti, potrebbe aggiungersi anche il Manchester United per il post CR7. Il club rossonero deve fare in fretta per blindare il proprio gioiello.

Calciomercato Milan, la risposta al Manchester United per Leao

È chiara la posizione del Milan su Rafael Leao: il portoghese è ritenuto incedibile e lascerà i rossoneri solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile. L’eventuale rinnovo blinderebbe ulteriormente il giocatore. Tuttavia, in caso di assalto da parte dello United, la dirigenza del Milan potrebbe fare un tentativo per l’arrivo di Rashford. Il gioiello inglese, autore di una doppietta contro il Galles, è in scadenza a giugno e già discusso sul mercato. I Red Devils sono dunque avvisati.