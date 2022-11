Inter, é tutto deciso: “Lo ha chiesto Simeone”

Il calciomercato dell’Inter prende forma. Intreccio con Simeone, ecco cosa può accadere in vista dell’estate

Chiuso un 2022 tra alti e bassi, l’Inter di Simone Inzaghi prepara il ritorno in campo il 4 gennaio per il big match contro il Napoli. Dal campo al calciomercato il passo è breve e la società meneghina sta già decifrando quelle che saranno le operazioni da portare a termine in entrata ed uscita.

Tra gennaio e soprattutto giugno, quindi, molto potrebbe cambiare alla rosa a disposizione dell’allenatore piacentino: il ‘Cholo’ Simeone è pronto a firmare un grande colpo che coinvolgerà direttamente la ‘Beneamata’.

Simeone fa sul serio: così firma gratis

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, le strade di mercato di Inter e Atletico Madrid sono pronte ad intrecciarsi. Perchè Diego Simeone, che solo fino a qualche settimana fa era dato per sicuro partente dal club spagnolo, adesso pare destinato a restare pianificando già le strategie di mercato per i ‘Colchoneros’. Ed una primissima scelta del tecnico argentino porta proprio a Milano, sponda nerazzurra: nel mirino c’è Stefan de Vrij. Il centrale olandese è in scadenza il prossimo 30 giugno e difficilmente rinnoverà il suo accordo con l’Inter: ecco perchè è probabile che l’Atletico Madrid possa muoversi con largo anticipo sulla concorrenza per accontentare Simeone e provare a portare de Vrij in Spagna con un accordo da chiudere già nelle prime settimane del 2023.

Un colpo di assoluto spessore per i ‘Colchoneros’ che, dunque, sono pronti ad approfittare dell’enorme incertezza intorno al prolungamento di de Vrij, sempre più vicino a salutare la Milano nerazzurra nell’estate 2023.

Il 30enne olandese ha collezionato fino a questo momento, con prestazioni spesso insufficienti, 20 presenze tra campionato e coppe firmando anche una rete.