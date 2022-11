Mondiali 2022: Messi sbaglia un rigore, ma Argentina e Polonia fanno festa assieme

Succede di tutto nell’ultima giornata del Gruppo C: si qualificano Argentina e Polonia dopo un finale al cardiopalma

Che ci sarebbe stato equilibrio fino all’ultimo, lo si sapeva. Ma vedere i tifosi polacchi con i loro cellulari sperare che il Messico, ancora in campo dopo la fine di Polonia-Argentina, non segnasse il gol che li avrebbe estromessi dal Mondiale, magari no. Questo davvero era difficilmente pronosticabile.

È accaduto invece che mentre a Doha l’Albiceleste faceva un sol boccone della Polonia – non è bastato uno straordinario Szczesny, che ha parato un rigore a Messi sullo 0-0 sul finale del primo tempo – i centroamericani stessero vincendo sempre 2-0 contro l’Arabia Saudita. A questo punto lo scenario della classifica vedeva polacchi e messicani appaiti in tutto. punti, differenza reti, scontri diretti e maggior numero di gol fatti. La discriminante a favore di Lewandowski e compagni era il minor numero di cartellini gialli rimediati nel torneo. E così, dal gol del 2-0 argentino di Alvarez, la Polonia ha solo pensato a non prendere ammonizioni, sperando che il Messico non segnasse la terza rete. Missione compiuta in anticipo, grazie al sigillo saudita di Al-Dossari al 95′. Una serata incredibile.

Polonia-Argentina 0-2 e Arabia Saudita-Messico 1-2

Polonia-Argentina 0-2 46′ Mac Allister, 67′ Alvarez

Arabia Saudita-Messico 1-2 47′ Martìn, 52′ Chavez, 95′ Al-Dossari

La classifica finale del Gruppo C

Argentina 6*

Polonia 4*

Messico 4

Arabia Saudita 3

*Qualificate agli ottavi di finale