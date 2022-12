Niente Arabia Saudita per Ronaldo: arriva la conferma

Cristiano Ronaldo non andrà in Arabia Saudita: arriva l’annuncio da parte del giornalista

Negli ultimi giorni si è fatta prepotente la possibilità di un futuro di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Il portoghese non è più un calciatore del Manchester United dopo le pesanti dichiarazioni rilasciate a Piers Morgan poco prima dell’inizio del Mondiale.

Adesso CR7 è totalmente focalizzato sul suo ultimo Mondiale col Portogallo che potrebbe rappresentare l’ultima vera grande occasione della sua carriera calcistica. Intanto, però, la realtà è che Ronaldo in questo momento non ha un club e le ipotesi sul suo futuro sono diverse, tra cui quella di un contratto faraonico da 200 milioni l’anno con l’Al-Nassr. In merito è intervenuto proprio Piers Morgan. Il noto giornalista inglese che ha smentito questa possibilità.

Morgan smentisce il futuro di Ronaldo in Arabia Saudita

Secondo Piers Morgan non si tratterebbe di una scelta economica. Il giornalista inglese ha parlato al ‘Telegraph’: “Qualora Ronaldo si confermasse anche in questo Mondiale, otterrebbe quello che vuole, cioè un club che disputa la Champions League che estenda il suo record e la sua eredità. Per lui è un grande desiderio, quello di giocare ancora a grandi livelli e vincere altri trofei. Lui è stato in grado di farlo in diversi Paesi più di chiunque altro nella storia”.