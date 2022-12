Rinnovo in stallo, il Chelsea sfida Klopp per il big rossonero

Tra le priorità del club rossonero c’è anche il rinnovo del centrocampista, sul quale si è aperta una sfida tutta inglese

Arrivato alla pausa Mondiale con 8 punti di distacco dal formidabile Napoli, e con la Juve che si avvicina pericolosamente, il Milan ha il suo bel da fare sul tema dei rinnovi di contratto. Non son infatti profili secondari quelli sui quali si sta lavorando con l’obiettivo di allungare l’accordo: sia per l’importanza delle risorse tecniche in sè, sia per evitare altri casi simil a quelli di Donnarumma, Calhanoglu e Kessié, andati via a parametro zero nel corso delle due utlime stagioni.

I due big sui quali Paolo Maldini col fido Frederic Massara sta lavorando da tempo, rispondono ai nomi di Rafael Leao e Ismael Bennacer. Per il primo è in atto ormai una telenovela che dura dallo scorso mercato estivo. Le parti sono ancora lontane, e il pressing del Chelsea aumenta. Sul secondo sembrava si fisse arrivati ad un accordo di massima sulla base di 3,5 milioni annui per 5 anni, ma la firma ancora nn arriva. E le pretendenti per l’algerino restano alla finestra, pronte a portare l’assalto.

Sirene inglesi per Bennacer: Maldini trema

Già nel mirino del Liverpool sulla fine della scorsa finestra di scambi, subito dopo il grave infortunio di Oxlade-Chamberlain, Ismael Bennacer è una sorta di pallino del tecnico Jurgen Klopp, il ‘santone’ dei Reds. La ristrezza dei tempi nn ha consentito alla dirigenza britannica di formulare la giusta proposta per strappare l’ex Empoli al Milan già per questa stagione, ma a luglio sono pronti almeno 40 milioni per il giocatore. Il Milan resiste, ma nel frattempo deve fare i conti con l’inserimento di un’altra big del calcio inglese.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net‘, è sempre il Chelsea, deciso più che mai a saccheggiare il club di Via Aldo Rossi, ad aver iniziato a premere con insistenza per Bennacer. I rossoneri sembran alle strette: se il rinnvo non dovesse arrivare in tempi brevi, il centrocampista potrebbe iniziare a valutare seriamente la proposta dei Blues, che contendono al Liverpool il cartellino del nordafricano.