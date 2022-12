Mondiali 2022: il Ghana spreca, ma l’Uruguay non fa festa: passa la Corea

Incredibile l’epilogo del Gruppo H, dove la Corea acciuffa la qualificazione al 90′ grazie ad un gol di Hwang Hee-Chan: Uruguay a casa

Grandi emozioni anche nell’ultima giornata del Gruppo H, che vedeva di fronte da una parte Corea del Sud e Portogallo, coi lusitani già certi della qualificazione, e dall’altra Ghana ed Uruguay, in una sorta di rivincita dello storico quarto di finale del 2010.

Come allora nei tempi supplementari, anche in questa edizione dei Mondiali gli africani hanno sprecato un altro calcio di rigore contro la Celeste. E anche stavolta è stato un errore sanguinoso, perchè arrivato sullo 0-0 in un primo tempo che poi ha visto il terribile uno-due dei sudamericani firmato De Arrascaeta. Grazie alla vittoria maturata nella prima frazione, l’Uruguay vince sì la sua gara, ma deve incassare la terribile beffa proveniente dall’Education City Stadium, dove la Corea del Sud acciuffa proprio al 90′ la qualificazione agli ottavi grazie alla rete di Hwang Hee-Chan. Il Portogallo passa dunque come prima forza del girone, mentre gli asiatici strappano il pass grazie al maggior numero di gol fatti a parità di differenza reti con la squadra di Cavani e Suarez.

Corea del Sud-Portogallo 2-1 e Ghana Uruguay 0-2: i tabellini

Corea del Sud-Portogallo 2-1 5′ Horta (P), 27′ Kim Young-Gwon (C), 90′ Hwang Hee-Chan (C)

Ghana-Uruguay 0-2 26′ e 32′ De Arrascaeta

La Classifica finale del Gruppo H:

Portogallo 6*

Corea del Sud 4*

Uruguay 4

Ghana 3

*Qualificate agli ottavi