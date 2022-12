Altro addio alla Juve: bastano 20 milioni

La Juventus dovrà risolvere i problemi extra-calcistici dopo le dimissioni dell’intero Cda bianconera: rivoluzione in corso

Tante novità nelle ultime ore in casa Juventus con le varie inchieste della Procura di Torino: è inutile dare giudizi affrettati aspettando il corso della giustizia prima di arrivare a determinate decisioni. Sul fronte calcistico la Juventus si impegnerà a cambiare approccio con la speranza di avere a disposizione a tempo pieno Federico Chiesa e Paul Pogba, entrambi top player bianconeri considerati due nuovi acquisti.

Tante situazioni in ballo con la possibilità anche di rivedere Alessandro Del Piero alla Juventus, questa volta in altre vesti. La leggenda bianconera, che ha fatto gioire per tante stagioni i tifosi, potrebbe tornare nel ruolo di vice-presidente al posto di Pavel Nedved dopo le dimissioni del Cda. Una rivoluzione societaria che potrebbe anche andare di pari passo con quella sportiva con il possibile addio del centrocampista americano Weston Mckennie: sulle sue tracce ci sarebbe il Leeds, pronto a fare la sua proposta importante intorno ai 20 milioni di euro (15 milioni di sterline).

Juventus, addio Mckennie: assalto dalla Premier

Lo stesso McKennie si è reso protagonista al Mondiale in Qatar difendendo i colori degli USA, che hanno collezionato ottime prestazione in questa prima parte della competizione internazionale riservata alle Nazionali. Ora Allegri potrebbe fare a meno di lui puntando sui giovani Fagioli e Miretti, che sono stati schierati da titolari nelle varie sfide dei bianconeri prima della pausa forzata proprio per i Mondiali. Con il ritorno a tempo pieno di Paul Pogba, lo stesso club torinese potrebbe pensare all’addio decisivo di McKennie, pronto ad andare via volando in Premier League in un calcio ancora più intenso e fisico. Una volontà decisiva per essere protagonista altrove dicendo addio anche alla Serie A incontrando spesso difficoltà anche dal punto di vista del peso forma. Idee interessanti a partire da gennaio con la Juventus che dovrà risolvere diversi problemi extra-calcistici.