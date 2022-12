Colpo pazzesco del Real Madrid 😮, ecco il tesoretto per Milinkovic-Savic 🤑

Milinkovic-Savic si è messo in mostra anche al Mondiale in Qatar: ora potrebbe dire addio, ma la Juventus sembra già beffata

Intreccio da urlo per Milinkovic-Savic, obiettivo numero uno della Juventus: il centrocampista serbo della Lazio è stato l’uomo in più al Mondiale, ma ora il club biancoceleste potrebbe farlo partire in caso di proposte da urlo.

Il Real Madrid sarebbe sul punto di piombare sull’ex Udinese e Novara, Bruno Fernandes, ormai da anni punto di riferimento del centrocampo del Manchester United e del Portogallo. Anche ora al Mondiale si è messo in mostra il talentuoso giocatore dei Red Devils, che sarebbe finito ora nel mirino del top club spagnolo pronto a scommettere su di lui. In quest’ottica il Manchester United lo lascerebbe partire per avere così un tesoretto utile per provare l’assalto decisivo al centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, che sta discutendo anche per il rinnovo con il club biancoceleste. Il suo futuro resta ancora in bilico con il patron Claudio Lotito, che ha sparato alto in passato arrivando fino a 100 milioni di euro. Ora potrebbero esserci novità importanti per colpi di scena importanti: la Juventus ci ha provato più volte, ma è sempre

Juventus, Bruno Fernandes addio: assalto in Premier

La Juventus cercherà in tutti i modi di avere la meglio per arrivare al centrocampista serbo della Lazio, ma il tempo stringe. Il patron Lotito lo lascerà partire soltanto in caso di offerta folle con il club bianconero che potrebbe essere tagliato fuori visto che deve risolvere diversi problemi extra-calcistici. I vari casi usciti fuori per il bilancio e per le plusvalenze sarebbero sempre più gravi con numerose inchieste dopo le dimissioni del Cda bianconero. Milinkovic-Savic vorrebbe essere protagonista in un club che gioca anche la Champions League per misurarsi con i campioni internazionali, proprio come sta facendo ora al Mondiale in Qatar. Una voglia di conquistare nuovi successi altrove con l’intreccio suggestivo in casa Manchester United.