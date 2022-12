Irrompe Allegri, la Roma resta a mani vuote

Massimiliano Allegri ha deciso di guastare la festa a Jose Mourinho e alla sua Roma. Affare internazionale in vista

La Juventus è sempre in cerca di rinforzi per il prossimo anno, praticamente necessita di almeno un uomo per reparto, con i tanti giocatori che vedono il proprio futuro in bilico con la maglia bianconera.

La Roma non è certo da meno, in quanto anche i capitolini hanno bisogno di rinforzare i propri reparti, con trattative di rinnovo ancora in stallo e possibili addii a fine stagione. La Juventus si infila nell’affare internazionale e compromette i piani di José Mourinho.

Pavlovic-Juve si può, Natan verso il Salisburgo

Uno dei difensori con le più grandi potenzialità di crescita è sicuramente Strahinja Pavlovic, centrale attualmente in forza all’RB Salisburgo, nonché pilastro della difesa della Serbia impegnata al Mondiale. La Juventus sarebbe intenzionata ad accaparrarsi le prestazioni del ventunenne alto 194 cm, andando a rinforzare uno dei reparti più deboli: la retroguardia. Anche se i bianconeri hanno la miglior difesa in campionato, ci sono alcuni giocatori che non rientrano nei piani di Max Allegri e puntare su un profilo così giovane garantirebbe basi solide per un progetto a lungo termine.

Se l’affare andasse in porto scatenerebbe un effetto domino, poiché gli austriaci avrebbero già individuato il sostituto di Pavlovic, puntando lo sguarda verso il Brasile. Natan, difensore dell’RB Bragantino, corrisponde al profilo ideale sia per età che per costi di acquisizione, infatti la sua valutazione di circa 6 milioni di euro non costituirebbe certo un ostacolo per il Salisburgo. In tutta questa faccenda a rimetterci sarebbe la Roma di Mourinho, da sempre interessata al cartellino di Natan per la propria retroguardia. L’asse Salisburgo–Juventus rischia di rovinare i piani dello Special One, soprattutto perché al momento l’affare tra il club bianconero e la squadra targata Red Bull è più di una semplice suggestione.