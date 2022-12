Il Milan gioca d’anticipo: scambio e Juve ko

Il calciomercato del Milan è pronto a decollare: la Juve finisce al tappeto, così Maldini può anticipare tuttie firmare il clamoroso scambio

Poco meno di un mese alla riapertura della sessione di gennaio ed il calciomercato è pronto ad infiammarsi: Milan e Juventus sono pronte a darsi battaglia.

Le attenzioni di Milan e Juventus potrebbero porsi in Germania ed in particolar modo in casa Borussia Dortmund. Paolo Maldini ha in mente un grande colpo per il 2023: pronto il sorpasso sia ai bianconeri che al Barcellona.

Milan, super colpo con lo scambio: saluta Adli

Secondo quanto riferito da ‘Mundo Deportivo’, Thomas Meunier non intende più aspettare il Barcellona per dire addio al club giallonero. La società di Laporta, nel corso del 2022, non ha mai definitivamente affondato il colpo e, per questo motivo, il forte terzino avrebbe deciso di ascoltare altre offerte nel caso in cui Laporta non dovesse nel breve periodo accelerare per portarlo in Catalogna. La priorità di Meunier è sempre stata quella di giocare al Barcellona: adesso, però, le cose potrebbero cambiare a causa della scarsa disponibilità economica del club blaugrana. Il Borussia Dortmund, in estate, ha negato l’addio al terzino in scadenza nel 2024 con i tedeschi: adesso l’occasione ghiotta potrebbe arrivare per le italiane. La Juventus ci ha pensato e ci pensa ancora tanto anche se, adesso, è il Milan che potrebbe effettivamente anticipare tutti e regalare a Pioli il laterale belga.

E, per farlo, l’idea di Maldini porterebbe ad uno scambio con uno dei profili che quest’anno ha trovato meno spazio agli ordini dell’allenatore emiliano. Si tratta di Yacine Adli, trequartista classe 2000 arrivato per 8,5 milioni di euro dal Bordeaux. Il talento francese, nonostante la lunga scadenza nel 2026, potrebbe finire per vestire la maglia del Borussia Dortmund il prossimo anno. La Juventus, in tal senso, rischierebbe come il Barcellona di ritrovarsi svantaggiata nella corsa al cartellino di Meunier.

18 le presenze tra campionato e coppe di Meunier con il Borussia Dortmund quest’anno, con un assist all’attivo: il suo futuro può essere al Milan.