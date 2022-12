La Juve cala l’asso nella manica: scambio che anticipa la Roma

Nonostante il momento societario la Juventus pensa al calciomercato e punta un centrocampista: asso nella manica per superare la Roma

Il momento della Juventus è sicuramente complicato, con la situazione societaria ancora in bilico dopo le dimissioni dell’intero consiglio d’amministrazione, comprese quelle di Andrea Agnelli. A gennaio però aprirà la finestra per i trasferimenti invernali e i bianconeri dovranno provare comunque a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.

Così la Juventus sembrerebbe aver messo nel mirino un centrocampista osservato da diversi club, tra cui anche la Roma. I bianconeri però, rispetto ai giallorossi, avrebbero un asso nella manica.

Calciomercato Juventus, Lukic nel mirino dei bianconeri: scambio con Rugani e Mourinho anticipato

La Juventus cerca rinforzi a centrocampo e il mirino dei bianconeri potrebbe essere puntato proprio in casa Torino. A essere osservato sarebbe Sasa Lukic, centrocampista serbo che con i granata ha il contratto in scadenza nel 2024. Oltre ai bianconeri ci sarebbe anche la Roma sul giocatore del Torino, ma Allegri potrebbe avere un asso nella manica per anticipare Mourinho.

Infatti la Juventus potrebbe inserire nell’affare il cartellino di Daniele Rugani, difensore che nella rosa di Allegri continua a essere una seconda scelta. Con questa mossa la Juventus potrebbe anticipare la Roma e mettere a segno il colpo dal Torino.