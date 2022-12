TV PLAY | Juventus esclusa dalle coppe: “Credo sia plausibile”

La Juventus dopo il caos societario rischia anche sanzioni dall’Uefa: possibile esclusione dalle coppe per i bianconeri

Crisi totale in casa Juventus dopo quanto successo negli ultimi giorni. Con l’inchiesta legata ai bilanci modificati e le plusvalenze, l’intero consiglio d’amministrazione bianconero si è dimesso, compreso il presidente Andrea Agnelli. Nel frattempo a peggiorare la situazione è arrivata anche la posizione presa dall’Uefa.

Infatti anche l’organo europeo sarebbe pronto ad intraprendere delle azioni nei confronti della società juventina. Tra i rischi che corre la Juventus ci sarebbe anche l’esclusione dalle coppe europee. A tal proposito l’ex presidente della camera investigativa dell’Uefa, Umberto Lago ai microfoni di calciomercato.it in onda su Tv Play: “Non è che ci sia un mancato rispetto del settlement agreement, però la base dati fornita inizialmente, sarebbe non valida. Quindi l’Uefa dovrebbe annullarlo perché la Juventus avrebbe dichiarato dati falsi. Temo che l’esclusione dalla coppa in cui si qualificherà la Juventus sia plausibile”.

Anche l’Uefa si scaglia contro la Juventus, Lago rivela: “Bisognerà aspettare una sentenza”

Umberto Lago continua rivelando i tempi per una decisione definitiva sulle sanzioni dell’Uefa: “La penalizzazione scatta per il primo anno in cui la Juventus si qualifica per una coppa, però bisogna dimostrare prima che la base dati fornita sia falsa. Quindi credo serva almeno una sentenza di primo grado o un’ammissione di colpevolezza del club. Dipende dai tempi della giustizia italiana che sappiamo non essere celere”.

Infine sul capitolo Superlega rivela: “Mi aspetto che la Corte di Giustizia Europea dia il suo verdetto e che determini che non c’è esclusiva delle federazioni. Poi bisognerà vedere cosa vorranno fare i club e cosa succederà alla Juventus, uno dei club fondatori”.