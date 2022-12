Addio Mckennie, scambio in Premier: doppia beffa per Paratici

Non finiscono i problemi in casa Juventus con numerose intercettazioni uscite fuori nelle ultime ore: ora doppia beffa per Paratici, ora al Tottenham

A partire da gennaio la Juventus cercherà di puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, che vuole continuare il percorso di crescita alla guida dei bianconeri dopo un primo inizio completamente da dimenticare.

Possibile addio per il centrocampista degli USA, Weston Mckennie, pronto a sposare un nuovo progetto suggestivo. Tante sirene provenienti dalla Premier League con la voglia di andare altrove per provare così una nuova avventura della sua carriera. In quest’ottica potrebbe arrivare l’ennesima beffa per Fabio Paratici, ora al Tottenham: possibile scambio da urlo suggestivo con Adama Traore, rientrato al Wolverhampton dopo il prestito della scorsa stagione anche il Barcellona, club che l’ha visto crescere.

Il Tottenham aveva seguito a lungo i due obiettivi di mercato, che potrebbero accordarsi tra di loro con una doppia beffa per Fabio Paratici, con il suo nome che è venuto fuori anche nelle varie inchieste in cui è coinvolta la Juventus. Problemi extra-calcistici con le dimissioni del Cda bianconero: la società torinese è al lavoro per risanare i vari conti pensando così al prosieguo della stagione essendo protagonista anche in Europa League. Con una rosa del genere, la Juventus è destinata ad arrivare fino in fondo alla competizione europea.

Juventus, McKennie pronto ad andare via

Lo stesso centrocampista della Juventus si è messo in luce con gli Usa al Mondiale in Qatar: sfida decisiva agli ottavi contro l’Olanda per continuare il cammino. A Torino le sue prestazioni sono state altalenanti conquistando la fiducia di Allegri a poco a poco: con Andrea Pirlo, invece, era un titolare inamovibile con numerosi gol messi a segno durante la sua stagione. Una voglia di continuare a scalare gerarchie per imporsi sempre di più a livello internazionale: scambio possibile con la Premier League con Adama Traore, pronto a rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri.