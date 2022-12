L’Inter non può nulla: se ne va allo United

Con lo stop dei campionati per via del mondiale, le società possono iniziare a programmare il proprio calciomercato.

Con il mondiale in Qatar che si è preso la scena, per le società è tempo di cominciare a programmare il proprio calciomercato invernale. Sono molti i top club europei che vogliono rinforzare la propria rosa, in modo da provare a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Uno di questi club è il Manchester United che, complice un inizio di stagione tutt’altro che positivo in Premier League, sta pensando a rinforzare la propria rosa nel mercato di riparazione. Uno dei ruoli che i red devils vogliono rinforzare è la porta, vista anche la probabile partenza di David De Gea nella prossima stagione. Il portiere spagnolo, infatti, vedrà scadere il proprio contratto a giugno, con lo United che non sembra intenzionato a proporre il rinnovo. Proprio per questo motivo, la dirigenza sembra aver individuato il giusto profilo a cui affidare la propria porta.

Lo United sceglie il dopo De Gea: il prescelto è Yann Sommer

Come detto, la partenza di De Gea sembra quasi certa, e lo United sembra aver scelto il suo erede. Stiamo parlando di Yann Sommer, classe 1988 di proprietà del Borussia Mönchengladbach. Stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, lo United ha intenzione di chiudere la trattativa nel mercato di gennaio. Nonostante il portiere andrà in scadenza il prossimo giugno, gli inglesi non vogliono rischiare inserimenti di altri top club. Sul portiere della nazionale Svizzera c’è anche il forte interesse dell’Inter, ma, qualora lo United decidesse di affondare già in inverno, per i nerazzurri sarebbe difficile competere. Sommer si sta rendendo protagonista di una grande mondiale, e solo al termine dell’avventura in Qatar inizierà a pensare al proprio futuro che, al momento, lo vede sempre più in Inghilterra.