Rabiot subito via: c’è già la cifra della cessione

Adrien Rabiot è diventato protagonista assoluto anche al Mondiale in Qatar: il centrocampista della Juventus può dire addio all’Italia

Da quasi separato in casa a giocatore chiave della Juventus e della Nazionale francese. In estate Adrien Rabiot è stato vicinissimo all’addio con il possibile trasferimento al Manchester United, ma poi tutto è saltato improvvisamente. Sembrava tutto fatto, ma così il bianconero si è messo nuovamente al lavoro sotto la gestione di Massimiliano Allegri per prepararsi al meglio anche per il Mondiale in Francia.

Così sulle sue tracce ci sarebbero i top club d’Europa, in maniera particolare della Premier League. Rabiot sarebbe finito anche nel mirino del Liverpool, che potrebbe subito mettere sul banco circa 20 milioni di euro per arrivare al centrocampista francese. Ora è molto concentrato sul Mondiale per arrivare in finale: la Francia vuole fare il bis dopo il successo del 2018. Adrien Rabiot vuole prendersi tutto quello che ha lasciato per strada dopo l’addio al PSG: alla Juventus ha vissuto anche mesi negativi, ma Allegri ha sempre creduto nelle sue qualità tecniche e fisiche cercando di spronarlo anche in zona gol.

Juventus, Rabiot subito verso l’addio: lascia la Serie A

Una voglia di rapportarsi anche con un altro campionato, come quello della Premier League. Già in passato è stato vicinissimo all’addio con la sua voglia di essere protagonista senza timore: prima il Mondiale in Qatar con l’obiettivo di arrivare in finale per poi trionfare; poi la sua decisione in ottica futura per dire subito addio all’Italia per accettare anche la proposta del Liverpool.

Novità importanti sul suo futuro saranno più chiare dopo il Mondiale, che terminerà il 18 dicembre. Poi un po’ di vacanza per farsi trovare pronto ai primi appuntamenti ad inizio gennaio: il 13 gennaio subito la super sfida contro il Napoli, attuale capolista della Serie A. Adrien Rabiot è pronto a cambiare aria dicendo addio alla Juventus già nei prossimi mesi.