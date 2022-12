Juventus, nuovo assalto dopo il Mondiale: concorrenza dalla Premier

La Juventus torna a puntare sul big dopo il Mondiale: concorrenza dalla Premier League

La Juventus sta vivendo una situazione piuttosto difficile a livello societario ma non può mollare il tema mercato, alla luce della prossima finestra invernale.

I bianconeri stanno continuando a monitorare alcuni giocatori che piacciono già da diverso tempo e uno di questi è Marco Asensio, attualmente impegnato al Mondiale con la Spagna. Nella prima partita contro la Costa Rica ha anche trovato il gol e sta confermando di poter essere ancora decisivo. Come riportato dal sito spagnolo, ‘todofichajes.com’, la Juventus è di nuovo forte sullo spagnolo del Real Madrid, soprattutto in ottica giugno più per gennaio.

Juventus, nuovo assalto ad Asensio

La Juventus, però, soprattutto dopo questo Mondiale, dovrà fare i conti con una fitta concorrenza per Marco Asensio. Concorrenza che arriva principalmente dalla Premier League, in particolare dall’Arsenal. La capolista della Premier vuole rinforzare il suo reparto offensivo con lo spagnolo del Real Madrid e punta al colpo a parametro zero in estate.

In questo momento non rientra nei piani di Ancelotti che gli preferisce giocatori come Rodrygo, anche lui protagonista al Mondiale con il Brasile. La concorrenza del club londinese potrebbe compromettere l’assalto della Juventus.