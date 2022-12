Santos sorprende: “Ronaldo? Decido all’ultimo se gioca”

Scoppia il caso Cristiano Ronaldo in Portogallo dopo la sostituzione contro la Corea del Sud: Santos sorprende tutti con il suo annuncio

Il Portogallo supera agevolmente la fase a gironi del Mondiale ed è pronto ad affrontare agli ottavi la Svizzera. Certo l’ultima partita persa contro la Corea del Sud qualche campanello d’allarme l’hanno fatto scattare nelle fila portoghesi. In particolare è scoppiato il caso Cristiano Ronaldo, che non avrebbe preso bene l’ultima sostituzione.

Il portoghese proprio per questo motivo sarebbe a rischio panchina nella prossima partita con il Portogallo. L’annuncio del tecnico Santos spiazza tutti.

Portogallo, Santos tuona su Ronaldo: “Non mi è piaciuto per niente”

Qualche polemica in casa Portogallo dopo l’uscita di Cristiano Ronaldo nella partita contro la Corea del Sud che non sarebbe stata gradita dall’attaccante. Sulla questione il tecnico Santos ha tuonato affermando: “Quello che ha detto in campo non l’ho sentito, poi l’ho visto in Tv e non mi è piaciuto per niente”. Poi continua il mister: “Le questioni si risolvono in casa. Metterò sempre la formazione che per me è la più adatta. Se sarà titolare? la formazione la darò domani allo stadio come sempre”. Infine sul futuro di CR7 afferma: “La decisione sarà sua, non è un problema mio. Adesso è concentrato sul Mondiale”.