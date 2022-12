Cambia tutto, all-in dalla Premier: 40 milioni all’Inter

L’Inter prepara una cessione illustre per la prossima sessione estiva di calciomercato: il top club non lascia scampo ai nerazzurri

Sono settimane di attesa in casa Inter per ciò che riguarda il calcio giocato. I nerazzurri torneranno in campo ad inizio anno nuovo per la super sfida contro il Napoli: un match che può dire tantissimo sulla corsa scudetto, a sei mesi dal finale di stagione.

Dal campo al calciomercato il passo è breve ed il club di Steven Zhang è già al lavoro per ciò che riguarda le operazioni da portare a termine, tra entrate ed uscite. A gennaio ma anche e soprattutto a giugno, Beppe Marotta pianifica non pochi affari. In difesa molto potrebbe cambiare durante la prossima estate, visto che de Vrij è in scadenza e difficilmente prolungherà con la società nerazzurra. Attenzione a Skriniar che, invece, potrebbe rimanere rinnovando il contratto che scadrà (come l’olandese) tra sei mesi. Chi invece pare destinato a dire addio regalando un tesoretto importante alle casse interiste è Denzel Dumfries. Grande protagonista in Qatar con la sua Olanda, il terzino arrivato poco più di un anno fa dal PSV per 14 milioni di euro, a Milano ha conquistato un pò tutti attestandosi tra i migliori interpreti del ruolo in Europa e attirando su di sè l’interesse di grandi società.

Svolta per l’addio: ecco il futuro di Dumfries

In particolar modo dalla Premier League, tra pochi mesi, potrebbe arrivare l’assalto decisivo con una società su tutte pronte a darsi da fare per strappare Dumfries a Simone Inzaghi. Denzel Dumfries saluterà l’Inter, in nome del bilancio e di una plusvalenza troppo ghiotta per la società milanese. Il club che è pronto a puntare forte sul terzino di Simone Inzaghi rimane il Manchester United, che nelle ultime settimane si è avvicinato a Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen. Il 21enne olandese, che in Qatar non ha ancora messo piede in campo lasciando spazio proprio a Dumfries, sarebbe tuttavia già stato mollato dai ‘Red Devils’.

Le recenti prestazioni durante la rassegna mondiale hanno convinto il club inglese a puntare su Denzel Dumfries, lasciando in secondo piano la pista Frimpong. Offerta da 4o milioni all’orizzonte, per il prossimo giugno: il futuro dell’ex PSV sarà con ogni probabilità all’Old Trafford. 29 presenze con 5 reti e 6 assist vincenti in questa stagione, tra campionato, coppe e Mondiale, per Dumfries: in quella che, probabilmente, sarà l’ultima stagione da calciatore nerazzurro.