Juventus sanzionata, ecco la penalizzazione: ci sono già le date

Momento delicato in casa Juventus, c’è attesa per le decisioni della giustizia sportiva: ecco le possibili date

Domani la Juventus si radunerà alla Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri, per preparare la seconda parte della stagione. Dal campo ai problemi che vanno lontano dal rettangolo verde il passo è breve, l’Inchiesta Prisma va avanti e c’è attesa per conoscere i possibili esiti.

La Procura di Torino porta avanti l’indagine che, oltre alle ripercussioni dal punti di vista penale che riguarderanno i membri del CDA dimissionario, l’attenzione rimane altissima sulle conseguenze che la Juventus ‘incasserà’ dal punto di vista sportivo. C’è grande attesa da questo punto di vista per le decisioni della giustizia sportiva: la Procura della FIGC, carte alla mano, dovrà decidere se ci saranno le basi per deferimento e l’avvio di un processo sportivo. Il vero nodo da sciogliere riguarderà la tanto chiacchierata manovra legata agli stipendi per cui, ai sensi dell’articolo 31 comma 3 del codice, potrebbero arrivare uno o più punti di penalizzazione in Serie A oltre ad una ammenda pecuniaria. Se il fascicolo non dovesse subire archiviazione (si deciderà nelle prossime settimane), il secondo grado di giudizio potrebbe confermare l’eventuale penalizzazione alla squadra di Allegri.

Juve penalizzata: spuntano le date

Secondo ‘Tuttosport’, infatti, ciò potrebbe accadere quasi sul finire dell’attuale campionato, tra aprile e maggio. Non è escluso che i tempi, però, si dilatino (la richiesta della Juventus di trasferire l’inchiesta alla Procura di Milano può rallentare il tutto) allora entro il 4 giugno, data finale dell’attuale Serie A, si valuterebbe se la penalizzazione andasse ad intaccare l’attuale classifica (in caso di scudetto o piazzamento Champions dei bianconeri) o nella prossima stagione.

Saranno dunque mesi di tensione e attesa per la Juventus che, al di là del campo, deve guardarsi le spalle da decisioni che potrebbero influenzare il presente ed il futuro societario. L’Inchiesta Prisma andrà dunque avanti, tra primavera ed estate attese le decisioni definitive sulla probabile penalizzazione alla ‘Vecchia Signora’: adesso la parola passerà al campo, con la squadra di Allegri impegnata in trasferta contro la Cremonese.