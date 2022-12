Kessie subito, il sacrificio dell’Inter: Juventus beffata

Kessie potrebbe tornare a Milano, questa volta in maglia nerazzurra: l’ex Milan è nel mirino della società milanese, ecco l’intreccio

Dopo l’addio al Milan, Franck Kessie è volato al Barcellona a parametro zero: ora il suo tempo in maglia blaugrana sembra essere già terminato sotto la gestione di Xavi. L’Inter avrebbe mosso i primi passi per capire se ci siano o meno i margini di una trattativa in ottica futura.

L’Inter potrebbe così anticipare le dirette concorrenti per Kessie mettendo sul piatto il cartellino di uno tra il giovane centrocampista Asllani, che piace al Barcellona, e Gosens, già in passato vicino al mondo blaugrana. Il laterale tedesco, che non è stato nemmeno chiamato per il Mondiale in Qatar, ha tanta voglia di riscatto dopo una prima parte di stagione da dimenticare. In questi lunghi mesi ha sofferto tantissimo sedendosi ormai spesso in panchina con la guida tecnica di Simone Inzaghi. In tanti ricordano le sue folate sulla fascia mancina ai tempi dell’Atalanta, durante le quali ha realizzato numerosi gol ed assist: al momento sembra davvero un altro calciatore.

Kristjan Asllani, invece, sta trovando poco spazio dopo il suo exploit all’Empoli: la società nerazzurra è riuscita a portarlo a Milano nonostante la folta concorrenza per il giovane centrocampista albanese. Anche lui potrebbe essere il sacrificato in ottica Kessie, che verrebbe di corsa nuovamente a Milano, questa volta vestendo la maglia nerazzurra dell’Inter.

Kessie, addio al Barcellona: torna in Italia

Il suo ambientamento a Barcellona non sta proseguendo nel migliore dei modi: le sue caratteristiche non si sposano al meglio con le idee di gioco di Xavi. Così il feeling non è più al top con la volontà dell’ivoriano di tornare subito in Serie A, dov’è stato dominante per diverse stagioni, prima all’Atalanta e poi al Milan. Simone Inzaghi avrebbe bisogno così di un calciatore con le sue caratteristiche nella zona centrale del campo per andare a pressare in avanti senza timore. Insieme a Barella e Brozovic, Kessie formerebbe un trio di centrocampisti di altissimo profilo per sognare ancora in grande nella seconda parte di stagione.