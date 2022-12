La Juventus riparte così: doppio sgarbo al Napoli

La Juventus potrebbe ripartire da Cristiano Giuntoli: incredibile ipotesi in vista della prossima stagione

Una nuova avventura per Cristiano Giuntoli che in estate potrebbe lasciare Napoli per approdare alla Juventus: e si pensa già ad un colpo a parametro zero.

Le vicende extra-campo rischiano di travolgere la Juventus che però – dopo le dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione, ha il compito di pensare al futuro. Futuro che potrebbe avere un nome e cognome ben precisi: Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli che potrebbe conquistare uno storico scudetto.

Proprio la capacità del ds azzurro di scovare talenti (Kvaratskhelia su tutti) potrebbe rappresentare uno strumento prezioso per il futuro della Juventus che dovrà sicuramente ripartire da una idea diversa di fare calcio.

Calciomercato Juventus, con Giuntoli può arrivare Traoré

L’approdo in bianconero di Cristiano Giuntoli potrebbe rappresentare il viatico per un possibile affare a parametro zero. L’attuale direttore sportivo del Napoli, infatti, da tempo sarebbe sulle tracce di Adama Traoré, esterno offensivo classe ’96 attualmente in forza al Wolverhampton.

In scadenza di contratto con il club britannico, potrebbe essere il primo colpo dell’era Giuntoli per la Juventus. Una doppia operazione che rappresenterebbe un grande sgarbo per il Napoli.