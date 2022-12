40 milioni, addio Inter: Marotta fa infuriare la Juventus

Inter e Juventus pronte ad intrecciare gli interessi di calciomercato in vista di giugno: la scelta di Marotta manda ko i bianconeri

L’attenzione è chiaramente tutta rivolta al Mondiale in Qatar dove diversi talenti si stanno mettendo in mostra in vista dell’anno nuovo. In tal senso, a meno di un mese dalla riapertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, sono già numerose le idee per l’anno nuovo.

Entrate ed uscite, l’Inter può programmare una cessione illustre per l’estate 2023. Una plusvalenza da sogno che porterebbe a Marotta la liquidità necessaria per firmare un colpo in prospettiva e, allo stesso tempo, mandare al tappeto la Juventus. Uno dei nomi che con il passare delle settimane è sempre più al centro di voci di mercato è quello di Andrè Onana. L’esclusione nel Mondiale per motivi disciplinari ha privato il portiere della possibilità di continuare a mettersi in mostra. In vista della prossima estate, però, Onana potrebbe già lasciare l’Inter. Arrivato a zero, su di lui è vivo l’interesse di Erik ten Hag che dopo averlo già avuto all’Ajax, vorrebbe portarlo all’Old Trafford offrendo una cifra tra i 30 e i 40 milioni di euro alla ‘Beneamata’. I ‘Red Devils’ diranno addio con ogni probabilità a de Gea e Onana rappresenterebbe la prima scelta dell’allenatore olandese per la stagione che verrà.

L’Inter incassa 40 milioni: ecco l’erede che manda ko la Juve

E l’Inter? I nerazzurri hanno in mente un nome su tutti, dopo aver incassato la maxi plusvalenza legata all’estremo difensore del Camerun. Si tratta di Marco Carnesecchi, gioiello della Cremonese già in cima alla lista di altre grandi squadre: Juventus in primis. Ed è proprio la ‘Vecchia Signora’, che vive un momento potenzialmente drammatico dal punto di vista extracalcistico, a rischiare una clamorosa beffa. Perché Marotta farà di tutto per portare Carnesecchi a Milano al fianco di Handanovic. Ma l’estremo difensore di proprietà dell’Atalanta non è il solo a piacere al dirigente della ‘Beneamata’.

Occhi puntati anche su Juan Musso, che l’Atalanta ha pagato oltre 20 milioni in estate: l’ex Udinese sarebbe una scelta personale del vicepresidente Javier Zanetti. Situazione dunque in divenire, con l’Inter che prepara il post Onana: se dovesse arrivare Carnesecchi, la Juventus dovrebbe virare le proprie attenzioni altrove per la ricerca di un nuovo portiere da portare a Torino la prossima estate.