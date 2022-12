Mourinho si vendica: doppio colpo, l’Inter è furiosa

Il calciomercato di Roma ed Inter si intreccia, adesso Mourinho può spingere per un doppio colpo: Marotta è furioso, futuro in giallorosso

Saranno settimane bollenti quelle che anticiperanno la riapertura della sessione invernale di calciomercato. Manca meno di un mese e le big di Serie A sono pronte ad agire, tra entrate ed uscite, per completare al meglio la stagione. Un discorso che vale per la Roma e per l’Inter che, tra situazioni di classifica molto simili, con Pinto e Marotta già al lavoro.

In vista di giugno, la dirigenza nerazzurra ha in mente diversi nomi da consegnare a Simone Inzaghi. E, tra le impellenze, vi è certamente l’arrivo di un nuovo centrale difensivo: Skriniar deve ancora rinnovare, Acerbi non ha convinto appieno e de Vrij pare destinato a dire addio a zero tra sei mesi. Ecco perchè un nome caldo per la retroguardia nerazzurra può essere quello di Chris Smalling, pure lui lontano dal rinnovo e che con ogni probabilità si libererà dal vincolo contrattuale con la Roma il prossimo 30 giugno. Il centrale inglese piace a Marotta che medita lo sgarbo, a zero, al termine dell’attuale stagione. E la risposta di Mourinho, in tal senso, non si farà attendere. Perchè lo ‘Special One’ ha intenzione di vendicarsi non una bensì due volte, firmando ben due acquisti di assoluto spessore che da mesi gravitano nell’orbita nerazzurra.

Mourinho s’infiamma: doppio colpo e Inter asfaltata

Il primo nome può essere il sostituto di Tammy Abraham, ricercatissimo in Premier League: una pista che può incendiarsi in estate, lasciando la Roma senza il suo bomber. E per rimpiazzarlo vi sarebbe Marcus Thuram, in scadenza con il Borussia Monchengladbach e tra i profili in cima alla lista di Marotta. Il figlio d’arte potrebbe quindi allontanarsi dall’ipotesi nerazzurra e sbarcare nella Capitale per ereditare le chiavi dell’attacco da Abraham. La seconda vendetta di Mourinho passerebbe dalla difesa, dove Evan Ndicka può essere il perfetto sostituto di Smalling. Il talentuoso centrale francese lascerà a zero il Lipsia il prossimo 30 giugno e non vestirà la maglia dell’Inter.

il suo futuro può essere proprio agli ordini di Mourinho. Con Smalling a Milano, quindi, la vendetta giallorossa si consumerebbe su due piani diversi. Dall’attacco con Thuram alla difesa con Ndicka, il mercato della Roma arricchirà non poco la rosa a disposizione dell’allenatore lusitano. Nonostante uno sgarbo non da poco, con la possibile firma pregustata da Marotta che vorrebbe consegnare Smalling a Simone Inzaghi.