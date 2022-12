Alternativa di lusso in attacco 👀: che colpo del Milan! 🤯

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe puntare sul profilo di Ruben Vargas, attaccante esterno della Svizzera: le ultimissime notizie di calciomercato nel campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro in vista della finestra invernale di calciomercato. I rossoneri stanno operando sia in entrata che in uscita con molti nomi che sono in ballo, uno su tutti quello che risponde al profilo di Rafael Leao.

L’esterno destro portoghese, in scadenza di contratto nel 2024, è in trattativa per il rinnovo con il Diavolo, ma le negoziazioni, almeno per il momento, non sembrano essere decollate. Sulle sue tracce ci sono diversi club, uno su tutti il Chelsea di Graham Potter che continua a tenere nel mirino con molta attenzione il profilo del giocatore lusitano. Nel frattempo il Milan è al lavoro anche per possibili colpi in entrata, ad esempio quello che risponde al profilo di Ruben Vargas, esterno della Svizzera in forza all’Augusta in Bundesliga. Il giocatore dei rossocrociati ha una valutazione in sede di calciomercato di poco inferiore ai 10 milioni di euro ed un contratto in scadenza con la sua società tedesca nel 2025. Le ultimissime notizie sul calciomercato del Milan di Stefano Pioli a caccia di esterni per le prossime finestre dei trasferimenti

Calciomercato Milan, Ruben Vargas nel mirino: l’analisi tattica

Il rendimento finora in Bundesliga di Ruben Vargas con la maglia dell’Augusta è di undici presenze con un gol e due assist messi a segno. Uno score non elevatissimo, ma che rispecchia quella che è l’attitudine del giocatore svizzero: entrare e spaccare la partita. In questo fondamentale, il Milan avrebbe bisogno di rinforzi e Vargas potrebbe essere davvero il nome giusto anche dal punto di vista economico considerando il prezzo, non troppo elevato, e l’anagrafica del giocatore, classe 1998.