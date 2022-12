Firma a gennaio: l’uragano Ancelotti si abbatte su Milan e Juve

Il Real Madrid targato mister Carlo Ancelotti starebbe valutando seriamente l’acquisto di un calciatore seguito anche da Milan e Juventus

Tantissima amarezza in Spagna per il deludente epilogo Mondiale. Le ‘Furie Rosse’, guidate dal CT Luis Enrique, sono uscite agli ottavi di finale della prestigiosa competizione, eliminate a sorpresa dal Marocco ai calci di rigore. Ovviamente, ci si aspettava ben altro da quella che, ai blocchi di partenza, era una delle Nazionali favorite per la conquista dell’ambitissima Coppa del Mondo.

Da questo punto di vista, non si può non parlare di fallimento. Il tiki taka ha funzionato fino a un certo punto, poi Pedri e compagni non sono più stati in grado di sovvertire il destino. Più fresca fisicamente e mentalmente la formazione marocchina, che vanta pedine di grande spessore come un certo Achraf Hakimi (stavolta decisivo dal dischetto). Non si salva molto dell’avventura degli spagnoli in Qatar: in tal senso, merita una menzione il giovanissimo talento di proprietà dell’Athletic Bilbao Nico Williams.

Fratello minore di Inaki, Williams ha saputo rispondere presente quando è stato chiamato in causa, mettendo in mostra di fronte al mondo intero le proprie qualità indubbiamente fuori dal comune. E parliamo di un classe 2002, che lo scorso 12 luglio ha compiuto 20 anni. Di certo, la personalità non gli manca e nel giro di poco tempo potremmo osservarlo ad altissimi livelli. C’è, infatti, parecchio interesse nei suoi confronti in ambito di calciomercato, anche perché l’attuale contratto è in scadenza giugno 2024.

Calciomercato Milan e Juventus, il Real Madrid vuole Nico Williams a gennaio

Tale opzione piace particolarmente al Milan: i rossoneri seguono attentamente la vicenda legata al futuro del gioiellino. Più defilata, invece, la Juventus, costretta ad agire con la massima cautela a causa delle delicate problematiche giudiziarie. La concorrenza rende ancora più complicato un acquisto già difficile di base per le big italiane. Stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, il Real Madrid di Carlo Ancelotti vorrebbe assicurarsi le prestazioni di Williams già a gennaio e sarebbe pronto a presentare un’offerta. L’Athletic Bilbao, dal canto suo, intende eventualmente privarsene soltanto previo pagamento della clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Inoltre, il Liverpool targato Klopp avrebbe inviato degli osservatori in Qatar per visionare dal vivo l’ex Osasuna durante il Mondiale. Per Juventus e, soprattutto, Milan la strada è a dir poco in salita.