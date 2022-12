Doppio addio e svolta Juve: rinnovo in difesa per 20 milioni

Il nuovo direttore sportivo bianconero potrebbe portare un rinforzo importante a fronte di una doppia uscita, necessaria per progredire con l’italianizzazione dell’organico

La Juventus è alle prese con la ricerca e la formazione dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione. Questo sostituirà il precedente da poco dimessosi in seguito allo scandalo plusvalenze. Oltre al nome di Ferrero trapelato nelle passate settimane come candidato principale a ricoprire il ruolo di presidente e quello di Arrivabene in qualità di amministratore delegato pro tempore, a fare le veci del direttore sportivo Cherubini potrebbe essere l’ex ds giallorosso Gianluca Petrachi.

Quest’ultimo ha lasciato la sua mansione nella Capitale dopo alcune divergenze maturate negli anni ed è alla ricerca di una nuova stimolante avventura in Serie A. Inevitabilmente il suo primo obiettivo sarebbe quello di operare, assieme al resto dello staff, sul mercato al fine di garantire al tecnico bianconero Massimiliano Allegri il massimo del risultato.

Uno dei reparti da rivedere sarà senza ombra di dubbio quello difensivo. Seppur abbia spesso retto gli urti da parte delle offensive avversarie, dona oggi poche garanzie per il futuro. Bonucci resta un trascinatore ma non potrà continuare a dare man forte per molto altro tempo ancora, visto l’avanzare inesorabile dell’età anagrafica. Rugani è uno degli esuberi storici della Juventus degli ultimi anni e potrebbe essere vicino alla cessione immediata a gennaio. Con una doppia uscita di questo genere ed un monte ingaggi ridotto, l’attenzione di Petrachi potrebbe dunque ricadere su uno dei difensori di sostanza del campionato nostrano.

Calciomercato, l’ex Petrachi pesca dalla Roma: nuovo nome per Allegri

Con un passato proprio alla Roma, il neo direttore sportivo porterebbe con sé alla Juventus le prestazioni del centrale Gianluca Mancini. Quest’ultimo, già parte della Nazionale azzurra dell’omonimo tecnico, è in scadenza nel 2027. Un’offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe convincere, non senza fatica, Tiago Pinto a lasciarlo andare. Per i bianconeri, fra l’altro, si tratterebbe di una mossa volta a rilanciare il processo di italianizzazione dell’organico a disposizione di Allegri.