Inter, Conte “ossessionato”: assalto in estate

Antonio Conte sembrerebbe avere una vera e propria “ossessione” per uno dei giocatori dell’Inter: lo vuole per la prossima stagione

Il calciomercato invernale servirà ai club per migliorare le proprie rose in vista della seconda parte di stagione, ma anche per porre le basi per i trasferimenti più corposi da mettere a segno in estate. In casa Inter sarà importante resistere agli assalti dei tanti club che proveranno a strappare a Inzaghi i suoi talenti migliori.

In particolare Antonio Conte, tra l’altro ex allenatore dell’Inter, sembrerebbe essere “ossessionato” da un giocatore nerazzurro. Pronto a far partire l’assalto in estate degli ‘Spurs’.

Calciomercato Inter, Conte “ossessionato” da Bastoni: lo vuole al Tottenham

Alessandro Bastoni è uno dei gioielli dell’Inter. Il difensore classe ’95 è all’Inter ormai da cinque anni e con Antonio Conte ha conquistato un posto da titolare poi diventato inamovibile per i nerazzurri. Adesso però il suo futuro potrebbe cambiare.

Infatti, con il contratto in scadenza nel 2024, a giugno potrebbero partire gli assalti di molti club per il difensore, anche quello del Tottenham. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, Antonio Conte sarebbe ossessionato dal difensore dell’Inter e nella prossima stagione lo vorrebbe a tutti i costi con sé a Londra. Dunque in estate potrebbe partire l’assalto del Tottenham per il centrale difensivo.