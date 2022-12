La Juve ha scaricato Paredes: scelto il regista per la prossima stagione

Leandro Paredes non ha convinto la Juventus che ha deciso di virare su un altro profilo, quello di Granit Xhaka, mediano dell’Arsenal di Mikel Arteta: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri si sta preparando per ripartire nel campionato italiano di Serie A nonostante le vicende che hanno scosso la Continassa nelle ultime settimane.

L’intero CdA della Vecchia Signora si è infatti dimesso e, in attesa delle nuove nomine, i bianconeri devono continuare la loro rimonta in Serie A per cercare di riprendere il Napoli di Luciano Spalletti, distanziato dieci punti, e soprattutto assicurarsi in maniera abbastanza stabile un posto nella prossima fase a gironi di Champions League, in attesa di quelli che saranno i verdetti dall’UEFA e dalla giustizia sportiva in merito al club. Nel frattempo c’è anche il calciomercato con la Juventus che, visto l’inizio di stagione decisamente non esaltante, sembra essersi convinta della mancata conferma di Leandro Paredes. Il mediano di proprietà del PSG infatti non è finora riuscito ad incidere fra problemi di condizione ed infortuni e la Vecchia Signora avrebbe già individuato il nome del rimpiazzo in vista della prossima estate: stiamo parlando di un vecchio pallino, Granit Xhaka, regista dell’Arsenal di Mikel Arteta.

Calciomercato Juventus, Xhaka torna nel mirino

Granit Xhaka, mediano dell’Arsenal, è un leader all’interno dello spogliatoio dei Gunners, come abbiamo potuto vedere anche nella serie Amazon “All or Nothing“. Il nazionale svizzero, da poco eliminato al Mondiale per mano del super Portogallo di Fernando Santos, ha tutte le caratteristiche che la Juventus sta cercando per il suo mediano e ci sarebbe anche un aiuto dal punto di vista economico. Il contratto di Xhaka è infatti in scadenza nel 2024 e la prossima estate potrebbe essere l’ultima buona per l’Arsenal per monetizzare qualcosa dalla partenza del centrocampista. Sullo sfondo non va dimenticata però la possibile concorrenza nella trattativa anche della Roma, vista l’enorme stima che Josè Mourinho nutre nei confronti di Xhaka.