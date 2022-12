Scambio e va al Psg: la Juventus non può nulla

Con lo stop dei campionati per via del mondiale, permette alle società di iniziare a programmare il calciomercato di riparazione.

Il mondiale in Qatar si è preso la scena, e questo permette alle società di iniziare a programmare il proprio calciomercato di riparazione. Sono molti i top club che vogliono rinforzare la propria rosa, per permettere ai rispettivi allenatori di centrare gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Uno dei club molto attivi in questo senso è il Psg, che vuole rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Christophe Galtier. Nonostante l’attacco è pieno di stelle come Messi, Neymar e Mbappé, è proprio questo il reparto dove la società vuole intervenire nel mercato di gennaio, con l’obiettivo principale che è già stato individuato.

Il Psg punta Joao Felix: ipotesi scambio

Come detto, nonostante il reparto avanzato del Psg sia stellare, la società non ha intenzione di fermarsi per rinforzarlo ulteriormente. Stando a quanto riporta il portale todofichajes.com, infatti, l’obiettivo principale dei parigini è Joao Felix, che si sta mettendo in grande mostra in questo mondiale. Il ragazzo non sta vivendo un grandissimo momento all’Atletico, con Simeone che non si opporrebbe ad una sua cessione. Per cercare di sbloccare la trattativa, la dirigenza francese starebbe pensando di inserire Carlos Soler, calciatore che interessa al tecnico argentino e che il club spagnolo stava già per acquistare la scorsa stagione. Sul talento portoghese era molto interessata la Juventus, ma, qualora il Psg decidesse di affondare, sarebbe praticamente impossibile competere per la vecchia signora. Il ragazzo al momento è concentrato solo sul mondiale, per poi decidere definitivamente il suo futuro, che, ad oggi, sembra sempre più sotto la Torre Eiffel. La società è pronta a regalare a Galtier il primo grande colpo del 2023.