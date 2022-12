Luis Enrique addio Spagna, UFFICIALE: ecco il nuovo CT

Una separazione a sorpresa con Luis Enrique: ora la Spagna ha annunciato il nuovo Ct delle Furie Rosse, ecco chi è

De la Fuente sarà, a sorpresa di molti, il nuovo Ct della Spagna dopo l’addio con Luis Enrique. Una delusione totale ai Mondiale con l’eliminazione ai rigori contro il Marocco. L’ormai ex Ct dell’Under 21 spagnola si metterà alla prova nonostante la poca esperienza ad altissimo livello. Si è messo in mostra nelle giovanili della Nazionale con la vittoria nell’Europeo Under 19 del 2015 e in quello Under 21 del 2019. Ha conquistato come selezionatore anche l’argento olimpico a Tokyo.

Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio del nuovo selezionatore delle Furie Rosse, che conosce molto bene i tanti giovani che Luis Enrique ha fatto esordire durante la sua avventura. Un modo di avere continuità con i vari talenti spagnoli, pronti ad esplodere definitivamente nel calcio che conta. L’addio di Luis Enrique è stata anche una novità visto che l’ormai ex Ct spagnolo avrebbe voluto voltare completamente pagina lavorando con i giovani talenti in circolazione, ma non è stato possibile. De La Fuente cercherà così di imporre la sua idea mettendo in mostra altri giocatori in rampa di lancio.