Lo scambio è servito, va allo United: doccia fredda per il Milan

Per le società è arrivato il momento di programmare il proprio mercato di riparazione, che prenderà il via a gennaio.

Con lo stop dei campionati per via del mondiale in Qatar, le società possono iniziare a programmare il proprio mercato di riparazione che partirà a gennaio. Molte società, infatti, vogliono cercare di regalare qualche rinforzo ai rispettivi allenatori, in modo da centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Un club molto attivo in questo senso è il Manchester United, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Ten Hag. I red devils, che attualmente occupano la quinta posizione in Premier League, sono alla ricerca di calciatori di qualità per cercare di migliorare la propria classifica, magari cedendo qualche esubero. A tal proposito, lo United potrebbe presto proporre uno scambio ad una diretta concorrente nel campionato inglese.

Lo United pensa allo scambio: Martial per arrivare a Ziyech

Come detto, i red devils stanno pensando di rinforzare la rosa in vista del mercato invernale. Il calciatore che la dirigenza vuole portare ad Old Trafford è Hakim Ziyech, centrocampista marocchino classe 1993 di proprietà del Chelsea. L’ex Ajax si sta rendendo protagonista un grandissimo mondiale con il suo Marocco, dove ha disputato quattro partite mettendo a segno una rete e servendo un assist.

Queste ottime prestazioni, hanno portato il Manchester United ad interessarsi a lui in maniera importante, tanto che a breve potrebbero far recapitare la prima offerta ai blues. L’offerta che i red devils hanno intenzione di presentare, comprende il cartellino di Anthony Martial, che sta trovando pochissimo spazio con Ten Hag. Sul talento marocchino c’è anche il forte interesse del Milan, che ci aveva già pensato nello scorso mercato estivo. Martial, però, potrebbe essere la carta giusta da giocare per lo United, con il Chelsea che potrebbe accettare di buon grado questa soluzione. Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, con il futuro di Ziyech che potrebbe essere ancora in Inghilterra.