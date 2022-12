Caso D’Onofrio, accuse per Trentalange: possible deferimento

Accuse pesanti per Trentalange che adesso rischia il deferimento ma non solo: il punto

Prosegue la bufera sul mondo arbitrale: La Procura federale ha emesso un atto di chiusura delle indagini sull’ex arbitro e attuale presidente dell’AIA, Alfredo Trentalange.

Tutto inizia dal Caso D’Onofrio. L’ormai ex procuratore arbitrale è stato arrestato il 10 novembre per traffico internazionale di stupefacenti. Indagando sull’ex procuratore capo dell’Aia, Giuseppe Chiné, a capo della procura Figc, ha scoperto diverse violazioni al Codice di giustizia sportiva e al Regolamento AIA. Accuse pesanti per Alfredo Trentalange. Secondo l’accusa, l’attuale presidente dell’AIA aveva “la diretta responsabilità delle nomine dei vertici degli organi di giustizia Aia”.

Trentalange sotto accusa: possibile deferimento

L’accusa sottolinea che Trentalange ha anche “omesso di assumere qualsiasi iniziativa, volta e finalizzata ad accertare i reali requisiti professionali e di moralità del sig. Rosario D’Onofrio prima della proposta e conseguente nomina da parte del Comitato Nazionale Aia, a Procuratore arbitrale dell’Aia”.

Trentalange avrà 15 giorni per organizzare ed esporre la propria difesa, ma intanto Gravina ha inserito all’ordine del giorno del consiglio federale del 19 dicembre un punto molto significativo: “situazione Aia: provvedimenti conseguenti”, con l’obiettivo di tutelare gli arbitri stessi in un momento di grande pressione. Trentalange è convinto di poter dimostrare la propria correttezza, ma le ipotesi deferimento e commissariamento attualmente sono opzioni molto concrete.