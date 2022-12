Vogliono toglierlo alla Juve: uragano targato Premier

In Premier League si registra un concreto interessamento verso un rilevante calciatore di proprietà della Juventus di Massimiliano Allegri

Il delicato momento che sta attraversando la Juventus da un punto di vista societario non dovrà condizionare in alcun modo le questioni legate al campo. Facile a dirsi, a farsi molto meno: a mister Massimiliano Allegri il compito di mantenere compatto e unito il gruppo, in modo da proseguire il cammino nel migliore dei modi.

A cominciare dalla prossima sfida in programma mercoledì 4 gennaio, con i bianconeri che affronteranno faccia a faccia la Cremonese targata mister Alvini. Importante ripartire subito mettendo a referto una vittoria convincente, a maggior ragione visto il livello dell’avversario. La prima parte di stagione è stata caratterizzata da molti più bassi che alti, su tutti ovviamente l’eliminazione alla fase a gironi dalla Champions League. Un’onta incancellabile, specialmente dopo le aspettative che si erano venute a creare a seguito della campagna acquisti estiva. L’entusiasmo dei tifosi si era riacceso grazie a nomi di elevato spessore quali Paul Pogba, Angel Di Maria e Leandro Paredes. Ma il rettangolo verde di gioco, giudice supremo nel calcio, finora ha raccontato una storia ben diversa. Anche se non tutto è negativo, anzi. Tra le note più liete per quanto concerne la ‘Vecchia Signora’ abbiamo Moise Kean, che sta dimostrando di poter benissimo sostituire Vlahovic in caso di assenza del bomber serbo.

Calciomercato Juventus, Kean stuzzica il Newcastle

Tant’è che i torinesi si sarebbero ormai convinti a riscattare il suo cartellino dall’Everton (28 milioni). Le buone prestazioni dell’ex Paris Saint Germain, però, attirano interesse sul fronte calciomercato, nello specifico in Premier League.

In particolare, il Newcastle sembra apprezzare non poco il classe 2000 (compirà 23 anni il prossimo 28 febbraio). I ‘Magpies’, dal canto loro, potrebbero tentare l’assalto al talento italiano avanzando un’offerta cash, una volta che la Juventus lo avrà riscattato. I bianconeri terrebbero volentieri Kean, ma di fronte ad una sostanziosa proposta non si opporrebbero alla sua partenza.