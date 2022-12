Juventus, Viviano senza mezze misure: “Niente di riconoscibile”

Emiliano Viviano ha parlato a calciomercato.it soffermandosi sull’attuale situazione della Juventus e non risparmia Allegri

L’ex portiere di Serie A e attuale calciatore del Fatih Karagümrük, Emiliano Viviano, ha parlato a ‘calciomercato.it’, in onda sul canale Twitch di TV Play.

Viviano si è concentrato sui Mondiali ma anche sul cammino della Juventus, in particolare sulla disfatta in Champions League e sulla fiducia confermata a Massimiliano Allegri nonostante il mancato accesso agli ottavi di finale. Di seguito le sue parole: “Non c’è nulla di riconoscibile in questa Juventus e quando ciò accade resta tutto affidato alla giocata del singolo. Di conseguenze, quando trovi una squadra forte come te, ma più organizzata, allora fai fatica e puoi avere la peggio”.

Juventus, Viviano: “Allegri ha vinto solo in certe condizioni”

Viviano è entrato nello specifico nella valutazione di Allegri: “Allegri è un ottimo allenatore, ha vinto, ma in determinate condizioni. Ora la Juventus non è la squadra più forte e piena di campioni e dovrebbe proporre qualcosa che probabilmente non è nelle sue corde”.

Tra i giocatori che stanno riscontrando maggiori difficoltà c’è sicuramente Leonardo Bonucci: “Da solo non ha le qualità per tenere 40 metri di campo con Mbappe – afferma Viviano – in un’organizzazione di gioco allora è un discorso diverso. La Juventus in questo momento non è né carne né pesce”.