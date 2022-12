Tornano alla carica per Leao: scambio stellare col Milan

Un top club avrebbe in mente di rifarsi sotto per assicurarsi le prestazioni di Rafael Leao: sul piatto un ‘due per uno’ da capogiro

A sorpresa, si è conclusa l’avventura del Portogallo in Qatar. I lusitani sono stati eliminati dall’incredibile Marocco del CT Regragui, che continua a vivere una vera e propria favola. Niente da fare per Cristiano Ronaldo – entrato anche oggi dalla panchina nel secondo tempo -, con CR7 che si vede costretto a chiudere la propria carriera senza aver mai vinto un Mondiale.

Avrà modo di rifarsi, invece, Rafael Leao, l’attaccante di proprietà del Milan che ha davanti a sé un futuro più che roseo. Con la maglia Milan addosso? Beh, questo è tutto da verificare. Come sappiamo, infatti, l’esterno ex Lille presenta un contratto in scadenza il 20 giugno 2024. Il tempo si accorcia sempre di più e i rossoneri vogliono rinnovare l’accordo il più in fretta possibile, in modo da tenere a distanza – sul fronte calciomercato – l’interesse da parte dei top club nei confronti della stellina di Stefano Pioli. Il prolungamento, però, non è affatto scontato, soprattutto per ragioni di natura economica. In più, ovviamente, bisogna fare i conti con la volontò del calciatore, che non appare ancora chiara.

Calciomercato Milan, il Chelsea si rifà sotto: scambio ‘due per uno’

E, in tal senso, attenzione al Chelsea targato Graham Potter. I ‘Blues’ apprezzano particolarmente il profilo del portoghese e starebbe valutando una nuova offensiva, per cercare di strapparlo definitivamente al Milan.

Entrando più nello specifico, gli inglesi proporrebbero uno scambio ‘due per uno’, inserendo nell’affare i cartellini di Ziyech e Pulisic, valutati rispettivamente nella fascia compresa più o meno tra i 25 e i 35 milioni di euro. Parliamo di due calciatori ai margini del progetto, dunque il Chelsea se ne libererebbe volentieri a determinate condizioni. Ma i londinesi dovrebbero anche aggiungere una sostanziosa parte cash per portare a termine l’affare. Staremo a vedere.