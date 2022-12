Mondiali 2022: Giroud manda la Francia in semifinale, Kane sbaglia un rigore

La Francia vola in semifinale nel segno di Olivier Giroud, decisivo l’errore dal dischetto di Harry Kane che condanna l’Inghilterra

La partita più attesa nei quarti di finale del Mondiale: Inghilterra-Francia, il big match tra due delle nazionali più talentuose della competizione termina 2-1 in favore dei campioni del Mondo in carica.

La gara la inizia meglio la Francia che si affida ovviamente al talento di Mbappé che in combinazione con Theo Hernandez crea spesso i presupposti per l’occasione da gol. Dopo 17 minuti la gara la sblocca il classe 2000 Aurélien Tchouameni che lascia partire un destro violento sul quale Pickford non arriva. Vantaggio della Francia e partita apparentemente in discesa ma l’Inghilterra resta in partita sfiorando il pareggio con Kane in ben due occasioni dove Lloris compie due ottime parate.

Inghilterra-Francia 1-2: Giroud regala il pass per la semifinale ai francesi

Nella ripresa l’inerzia della partita cambia. Prima Bellingham impegna Lloris con una splendida conclusione dalla distanza. Al 54′ il pareggio inglese arriva su calcio di rigore.

Se lo procura Saka, lo trasforma Harry Kane con grande freddezza, rimettendo tutto in gioco. Da quel momento la Francia sembra uscire dalla partita e la squadra di Southgate sfiora il sorpasso con il colpo di testa di Maguire. La Francia risponde al 75′ con la volé di Giroud che trova uno splendido intervento di Pickford da distanza ravvicinata. Ma è solo una prova, perché un minuto più tardi lo stesso Giroud buca la porta inglese con una frustata di testa, sul servizio impeccabile di Griezmann, riportando avanti la Francia. Nemmeno due minuti e l’Inghilterra si guadagna un altro calcio di rigore per il fallo di Theo Hernandez su Mount. Questa volta, però, Kane manda la palla alta, condannando gli inglesi. Gli attacchi finali della squadra di Southgate non bastano, anche se la punizione allo scadere di Rashford mette i brividi a Lloris. In semifinale ci va la Francia che se la vedrà col Marocco.

INGHILTERRA-FRANCIA 1-2 (17′ Tchouameni, 54′ Kane, 78′ Giroud)